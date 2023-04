País

Técnicos de emergência denunciam atrasos no envio de socorro e lamentam morte em Faro

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar denunciou hoje diversos casos de atrasos no envio de meios do INEM ocorridos na quarta-feira, algumas com demoras superiores a duas horas e uma das quais resultou em óbito.