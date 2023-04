Rui Moreira deixa aviso: "Condenados por tráfico não podem viver em casas da Câmara"

Com nova operação a decorrer no Bairro da Pasteleira, no Porto, a PSP garante que conseguiu desfazer uma das principais redes de tráfico de droga deste bairro.

Foram detidas 15 pessoas, uma delas com 36 anos conhecido como o Barão da Pasteleira Nova que já era investigado há algum tempo pelas autoridades.

“O primeiro sentimento é a nossa preocupação por percebermos que num bairro, que é municipal, que servia de depósito desta quantidade de droga. Naturalmente que isso nos preocupa”, referiu Rui Moreira.

Foram apreendidas mais de 60 mil doses de droga, entre cocaína, heroína e haxixe com um valor estimado de um milhão de euros, mas também dinheiro e armas. Tendo em conta as apreensões, Rui Moreira pede celeridade à justiça e deixa um aviso.

“Todos aqueles que forem condenados por tráfico não podem viver em casas da Câmara Municipal do Porto. Não merecem ter habitação social. A habitação social é para aqueles que precisam, aliás basta ver o dinheiro que foi apreendido”, avisou o autarca.

Esta megaoperação da PSP envolveu 300 agentes e os detidos são todos de nacionalidade portuguesa.