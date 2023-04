Os sindicatos de professores admitem fazer greve aos exames nacionais. É a continuação dos protestos depois de mais uma reunião com o Ministério ter terminado sem acordo.

Os sindicatos exigiam do Ministério da Educação um documento onde estivesse prevista a recuperação do tempo de serviço, mas à saída falaram de "zero dias e zero soluções."

Os nove sindicatos reunidos em plataforma esperam uma nova proposta. A que já conhecem deixa de fora muitos professores.

Sem nova data agendada para um encontro vão pedir uma reunião extraordinária, mantêm-se as greves por distritos e admitem fazer greve aos exames nacionais.

O S.TO.P tem greves convocadas para a próxima semana e também durante as provas de aferição.