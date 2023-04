Vai uma refeição de flores?

Inserida nas comemorações do 25 de Abril, a iniciativa é promovida pelo município de Grândola e junta 18 restaurantes. As propostas são desafiantes.

Amores-perfeitos, flor de borragem, pétalas de rosa, pétalas de cravo, capuchinhas, violetas, margaridas, flor de alecrim, flor de carqueja, rosas, begónias ou brincos de rainha são algumas das flores que decoram as quatro dezenas de pratos que podem ser apreciados nos restaurantes, de acordo com o site da autarquia.

Pode ainda ler-se que o evento "explora a coincidência do símbolo da revolução do 25 de Abril ser uma flor - o cravo vermelho, das celebrações anuais ocorrerem em plena primavera e das tendências da nova cozinha, que recorrem cada vez mais à inclusão de produtos novos, incluindo as flores comestíveis, nas mais variadas criações de pratos culinários".

Para dia 4 de maio está também agendado um Workshop sobre “O que nos dizem as flores” no âmbito do Projeto emRaiz'Artes .

Uma ida à praia para ver insetos

O programa deste ano privilegia as atividades ao ar livre, por isso, no dia 21, há uma amostragem de insetos, na praia da Aberta Nova, dirigida pela equipa de investigadores do projeto Lista Vermelha de Invertebrados , que pretende divulgar a diversidade de insetos em Sítios de Importância Comunitária da Rede Natura 2000.

A Lista Vermelha de Grupos de Invertebrados Terrestres e Dulçaquícolas tem como objetivo avaliar o risco de extinção de cerca de 700 espécies selecionadas de vários grupos de invertebrados, onde se incluem insetos, aranhas, caracóis, lesmas, mexilhões de rio e crustáceos.

No âmbito deste projeto será produzido o Livro Vermelho, obra que constituirá uma referência orientadora para futuras estratégias e ações de conservação.

No dia do aniversário dos 45 anos do 25 de Abril realiza-se um Passeio Pedestre pela Rota Serra de Grândola e no dia 1 de maio, o Eco-Parque Montinho da Ribeira é o palco das comemorações do Dia do Trabalhador.