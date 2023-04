Trânsito em Lisboa: comerciantes dizem que alterações prejudicam negócios

A partir desta quarta-feira, há condicionamentos ao trânsito na baixa de Lisboa por causa de uma série de obras na capital. Os comerciantes estão descontentes e dizem que as alterações vão prejudicar o negócio.

A Câmara Municipal de Lisboa vai alterar o trânsito entre Alcântara e o Parque das Nações. A partir desta quarta-feira, entrar de carro na zona da Baixa-Chiado só vai ser possível para o trânsito local.

Com as reparações nas estradas e passeios, as obras de expansão do Metro , a construção dos túneis de drenagem a serem construídos, para a cidade aguentar melhor possíveis cheias, a Câmara de Lisboa vê-se obrigada a fechar parte da circulação na zona ribeirinha.

Quem entra na cidade, por exemplo, deve fazê-lo seguindo pelas zonas da Estrela, do Rato, do Conde Redondo, da Praça do Chile e da Paiva Couceiro, evitando assim que a ligação ao Parque das Nações seja feita pela zona ribeirinha da capital.