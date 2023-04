Líder do IL acusa Santos Silva de contribuir “para a degradação do sistema político”

O líder do Iniciativa Liberal pede que Augusto Santos Silva se retrate das declarações feitas no vídeo, divulgado no site do Parlamento, por respeito aos portugueses.

“Pedido de desculpa tem de ser aos portugueses.”

Rui Rocha acusa ainda o presidente da Assembleia da República de contribuir “para a degradação do sistema político” e diz que Santos Silva demonstrou um "comportamento indigno da função de presidente da Assembleia da República".

"Eu diria que para quem é uma fruta passada, uma fruta fora de prazo, todas as outras frutas parecem ainda não [estarem] suficientemente maduras."

Em causa está uma conversa privada entre as três mais altas figuras do Estado – Presidente da República, presidente do Parlamento e primeiro-ministro -, no final da sessão de boas-vindas do Presidente do Brasil - vídeo entretanto retirado do site do Canal Parlamento.

À SIC, Santos Silva afirmou que é “inacreditável” que uma conversa privada tenha sido divulgada.

O presidente da Assembleia da República negou ainda ter acusado o Iniciativa Liberal de falta de integridade política, esclarecendo que a expressão utilizada foi “maturidade política”.