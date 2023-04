Segurança Social vai dar tablets a pessoas com apoio domiciliário

A Segurança Social vai distribuir um tablet às pessoas que são acompanhadas pelo Serviço de Apoio Domiciliário para garantir, através desta ligação, a sua autonomia, anunciou esta quinta-feira a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Neste momento estamos a preparar avisos no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] para apoio domiciliário 4.0 para garantir que todas as pessoas que estão a ser acompanhadas no âmbito do setor social relativamente a apoio domiciliário, tenham um tablet para garantir que estão sempre ligadas, permitindo que se mantenham nas suas casas completamente autónomos, mas com a segurança de estarem sempre conectadas", disse Ana Mendes Godinho.