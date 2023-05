"Um aliado tornou-se no pior pesadelo para o Governo"

Paulo Baldaia, comentador SIC, analisou esta manhã as “fortes” declarações do Presidente da República esta quinta-feira, após a recusa do primeiro-ministro em exonerar João Galamba.

Para o comentador da SIC, Paulo Baldaia, o discurso do Presidente acabou por ser avassalador politicamente, pelas duras críticas, exposição de erros e acusação de falta de responsabilização por parte do Governo de António Costa.

“[O discurso] é de uma grande violência política. O Presidente da República acaba por acusar o Governo de não ter assumido responsabilidades num caso que o Presidente considera grave, acaba por acusar por não ser de confiança”, explicou.

No entanto, Paulo Baldaia considerou que o discurso foi irónico, tendo em conta as impossibilidades de pôr em prática o que as suas palavras ilustravam.

"São muito fortes as críticas do Presidente ao Governo, mas há uma grande ironia: o facto do Presidente ter colocado em debate a questão da dissolução da Assembleia da República quando estava muito diminuído na capacidade de a usar agora", comentou.

Para o comentador, a atitude de António Costa teria sido outra, dependendo da situação. Fossem as circunstâncias outras “António Costa teria exonerado João Galamba”.

No entanto, fica a dúvida do que poderá o primeiro-ministro ter ganho com um escalar das tensões entre São Bento e Belém ao ir contra a vontade do Presidente.

O comentador da SIC revelou que muita gente achou corajosa a atitude de Costa e que o chefe do Executivo precisava de aliviar o peso e influência de Marcelo na governação.

"Percebe-se que ele sentiu um cerco por parte do Presidente. A questão é que houve um elogio a Costa pela coragem que mostrou, por colocar a pressão em Belém, e o Palácio de Belém respondeu da mesma moeda. Para o Governo de Costa, a vida está mais difícil, porque onde tinha um aliado, agora tornou-se no pior pesadelo para o Governo".

No entanto, existe outro lado da moeda, tendo em conta que “se a economia evoluir positivamente e isso começar a chegar às pessoas, será benéfico para o Governo e o Presidente terá de engolir um sapo”, como concluiu Paulo Baldaia.