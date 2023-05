Os pescadores queixam-se de falta de apoio do Estado para o exercício da atividade e denunciam o excesso de legislação em Portugal e as baixas margens de lucro na venda do peixe. A SIC acompanhou as dificuldades dos pescadores no primeiro dia da pesca da sardinha.

A arte milenar da pesca já não é como antes, as novas tecnologias multiplicaram-se e vieram facilitar a vida de quem vive do mar.