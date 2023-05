Dia da Mãe: "A maternidade mais tardia não é necessariamente má"

As portuguesas estão a ser mães cada vez mais tarde e é a estatística que o prova. No espaço de uma década, entre 2011 e 2021, a idade média das mulheres ao nascimento do primeiro filho aumentou dos 28,4 para os 30,4 anos no País.

Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística mostram que é nos Açores que a maternidade chega mais cedo, aos 29 anos, e na região Norte onde esta é mais tardia e está até acima da média nacional, atingindo os 30,7 anos.