Saiba como pode receber o reforço do abono da família a 16 de maio

O Governo anunciou em março um novo reforço de 15 euros para o abono de família que será pago na próxima terça-feira, 16 de maio. Saiba quem está elegível para o receber e como fazer para garantir essa ajuda.

Tendo em conta a subida de custo de vida, com a inflação, o Executivo tem apresentado várias medidas para ajudar as famílias e os trabalhadores, tais como a isenção do IVA em mais de 40 alimentos (medida que entra em vigor esta terça-feira), o aumento dos salários da Função Pública, o apoio mensal às famílias mais vulneráveis (um total de 360 euros por ano.

No entanto, ao averiguar, de novo, os custos do dia a dia de uma família, o Governo anunciou que iria fornecer um complemento extraordinário de 15 euros por criança e jovem para os beneficiários do abono de família “pago trimestralmente em 2023”.

Para quem?

Conforme se lê no documento aprovado em Conselho de Ministros, são elegíveis os titulares de abono de família para crianças e jovens, correspondentes aos 1.º, 2.º, 3.º ou 4º escalões de rendimentos do agregado familiar.

Como é pago?

Este valor "será pago de três em três meses, de forma automática, através de transferência bancária".

Como garante que recebe?

Qualquer beneficiário tem de garantir que tem os seus dados atualizados na Segurança Social Direta, nomeadamente o IBAN, para que a transferência bancária seja concretizada.