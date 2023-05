País

Instituições que apoiam a infância reclamam mais apoios em carta aberta

As IPSS reclamam mais apoios para o programa de intervenção precoce na infância, assinado há 14 anos com o Governo. Numa carta aberta revelam que o número de crianças a que prestam apoio duplicou, mas as verbas não foram ajustadas. Há atualmente mais de 900 crianças em lista de espera, sem acesso a terapias fundamentais.