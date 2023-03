Inflação deixa IPSS em dificuldades financeiras

A inflação está a deixar muitas instituições particulares de solidariedade social (IPSS) em dificuldades financeiras. Alimentação, combustíveis e ordenados são os pilares que mais pesam na contabilidade.

Se 2022 já foi um susto, 2023 está a deixar as contas das administrações na zona vermelha. Numa das maiores IPSS do concelho de Viseu, só em ordenados foram gastos mais 200 mil euros no ano passado. Uma valor que subiu devido ao aumento de salários imposto pelo Governo.

Por outro lado, o Executivo não faz a mesma atualização no que toca às comparticipações da Segurança Social.

Em Farminhão, o peso da ruralidade não é apenas o sossego, mas é também as baixas pensões que, na hora de pagar aos lares, não chegam para a mensalidade.

O ano de 2023 ainda agora começou, mas em muitas IPSS o saldo já está negativo.