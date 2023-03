Portugueses fizeram o maior corte nas despesas de alimentação de que há registo

As famílias portuguesas fizeram o maior corte de que há registo na compra de alimentos no ano passado.

De acordo com o Diário de Notícias de hoje, com dados do INE, os portugueses gastaram menos 573 milhões de euros em comida em relação a 2021. Uma redução de gastos que chega a ser maior do que nos tempos da troika.

Em causa está o aumento das taxas de juro e da inflação. Apesar do abrandamento da inflação dos últimos quatro meses, os alimentos estão cada vez mais caros.

Em produtos como a carne, peixe, fruta e legumes, a inflação já ultrapassa os 20%.