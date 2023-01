A 23 de fevereiro do ano passado, um dia antes do início da guerra na Ucrânia, um cabaz com mais de 60 produtos alimentares essenciais custava cerca de 184 euros. Quase um ano depois, é preciso tirar da carteira 219 euros para levar para casa exatamente o mesmo cabaz: são mais 35 euros.

Os produtos alimentares aumentaram cerca de 20%, há quase 40 anos que o preço da alimentação não subia tanto.

No arranque de 2023, a tendência parece manter-se, com os laticínios, entre os quais leite, queijo e iogurtes, a registarem subidas acentuadas.

Apesar da inflação, começar a dar sinais de abrandamento, só na primeira semana de janeiro foram registadas subidas acentuadas, revela a Deco Proteste.