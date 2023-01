Portugueses sentem maior aumento nos preços dos alimentos

O ano começou com aumentos generalizados de preços nos bens essenciais e serviços. Apesar da inflação ter descido para 9,6% em dezembro, os portugueses continuam a revelar bastantes dificuldades em suportar os gastos mensais, sobretudo com as compras alimentares.

Ano novo, novos preços: 2023 arrancou com aumentos generalizados no preço dos bens de consumo e serviços

Além dos transportes também as faturas do gás e da eletricidade estão mais caras, mas é nos produtos alimentares que os portugueses notam um maior aumento

Apesar da taxa de inflação ter caído para 9,6% em dezembro do ano passado, o peso na carteira não diminuiu, o que obriga a ajustes no orçamento mensal

Um cenário que deverá manter-se. O Banco Central Europeu já alertou que a inflação pode permanecer elevada mesmo os preços da energia fiquem mais controlados. Isso significa que, por enquanto, os consumidores vão continuar a ter de pagar mais pelos produtos e serviços que usam no dia-a-dia.