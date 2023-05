O plenário com a presença do Governo foi antecipado para esta quarta-feira, devido à agenda ocupada do primeiro-ministro. Tendo em conta as últimas semanas, os assuntos da atualidade visam vários membros do Executivo, como João Galamba e o seu ministério e Fernando Medina e Duarte Cordeiro, agora visados na Operação Tutti Frutti. Acompanhe em direto, e ao minuto, na SIC Notícias.