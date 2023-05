SNS: obras nas maternidades obriga a articulação com hospitais privados

O ministro da Saúde diz que as obras nas maternidades do Santa Maria e Caldas da Rainha não podiam ser adiadas por mais tempo. Manuel Pizarro desvaloriza o facto de coincidirem com o período de verão e garante que está tudo controlado. O plano prevê que algumas grávidas sejam enviadas para hospitais privados sempre que o setor público não consiga responder.

Manuel Pizarro sublinha, também, que o modelo que está montado prevê problemas de escalas e picos de afluência e que é aí que entram os privados.

A articulação com os hospitais privados ainda está a ser pensada pela Direção Executiva.

Também não se sabe ainda que privados vão alinhar, mas o ministro da Saúde admite que esta ajuda poderá ser necessária em caso de picos de afluência.

