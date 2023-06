Homem de 40 anos morre num despiste de moto em Olhão

Um homem com cerca de 40 anos morreu esta segunda-feira em Olhão, no distrito de Faro, na sequência de um despiste do motociclo em que seguia, adiantou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional do Algarve referiu ainda à Lusa que do acidente resultou ainda um ferido leve, uma mulher com cerca de 40 anos.

O alerta para o despiste foi dado por volta das 19:50 e o óbito da vítima mortal, um homem com cerca de 40 anos, foi declarado no local, pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

No local estiveram ainda elementos dos bombeiros de Olhão, Cruz Vermelha e São Brás de Alportel, num total de 17 elementos, apoiados por sete viaturas.

A GNR tomou conta da ocorrência.