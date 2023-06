País

Primeira-dama dos EUA esteve em Lisboa para inaugurar “Arte nas Embaixadas”

A primeira-dama dos EUA esteve, esta segunda-feira, em Lisboa para assinalar as comemorações das seis décadas do programa Artes nas Embaixadas. Esta visita fez parte do périplo que Jill Biden realizou por países europeus, do norte de África e do Médio Oriente.