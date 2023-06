O ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita vai ser ouvido na condição de arguido na instrução do processo do atropelamento mortal na A6, esta sexta-feira no no Tribunal Judicial de Évora. O jornalista do Expresso Hugo Franco tem acompanhado a cobertura deste caso.

“Tem sido um processo com ziguezagues, nomeadamente em relação ao ex-ministro da Administração Interna”.

Eduardo Cabrita é suspeito dos crimes de homicídio por negligência e condução perigosa. No mesmo dia, será também interrogado Nuno Miguel Dias, na altura chefe de segurança do ex-ministro. Depois de ouvir todas as testemunhas e arguidos, o juiz de instrução criminal irá decidir se existem indícios suficientes para levar Eduardo Cabrita a julgamento.

“Se de facto for a julgamento e se for pronunciado por este crime de homicídio por negligência, poderá efetivamente ser condenado e poderá ser uma pena pesada, podemos estar a falar de 10 anos de prisão”.

Esta quarta-feira são ouvidas novas testemunhas deste caso do atropelamento mortal na A6 a 18 de junho de 2021, também Tribunal Judicial de Évora.