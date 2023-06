Metro de Lisboa aberto até às 03:00 na noite de Santo António

O Metropolitano de Lisboa vai estender o serviço de transporte nas linhas Verde e Azul até às 03:00 na noite de Santo António, anunciou a empresa.

O prolongamento do serviço, que inclui a circulação de comboios com seis carruagens, ocorrerá em todas as estações das linhas Verde e Azul na noite de segunda para terça-feira.

Excecionalmente, na linha Azul, apenas a estação da Avenida fechará perto das 00:30, "por razões de segurança", na sequência do habitual desfile das Marchas Populares, que percorre a Avenida da Liberdade.

As restantes linhas do metropolitano - Amarela e Vermelha - funcionarão no seu horário habitual.

Em condições normais, o metro circula diariamente entre as 06:30 e a 01:00.

Devido às obras de alargamento da rede, a circulação de comboios na linha Verde continuará interrompida entre as estações de Telheiras e Campo Grande e na linha Amarela entre as estações de Campo Grande e Cidade Universitária.

Em comunicado, a transportadora aconselha a quem não tem passe social a comprar antecipadamente os bilhetes nas máquinas de venda automática das estações para "evitar demoras e filas desnecessárias" sobretudo no regresso dos festejos para casa.

A empresa adianta que "contará com o reforço dos seus trabalhadores nas estações", em "articulação com as forças de intervenção da PSP", para assegurar "um serviço de transporte com as condições de segurança adequadas".