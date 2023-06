Um Dia de Portugal muito participado, muito caloroso e uma participação das forças armadas magnifica”, descreveu o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa falou ainda sobre a situação do país.

As celebrações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas regressam a Portugal, a Peso da Régua, após uma comemoração descentralizada junto das comunidades portuguesas na África do Sul que juntou o Presidente da República e o primeiro-ministro.