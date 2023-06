Gaia: escola aposta no ensino profissional e 80 em cada 100 alunos tem trabalho

Há quase duas décadas que a Escola Secundária Gaia Nascente, em Vila Nova de Gaia, aposta no ensino profissional, com resultados promissores, mas também com muito esforço.

“O que continua a acontecer, que é uma ilusão, é achar-se que o ensino profissional é fácil. Não é fácil. Metade dos nossos alunos que entram no 10.º ano não vão conseguir concluir o curso se nós, entretanto, não mudarmos aqui algumas coisas. Aqueles que acabam, têm empregabilidade. Temos de atrair os alunos e fazer com que terminem o seu percurso escolar”, explica à SIC Sónia Sousa, do Agrupamento de Escolas Gaia Nascente.

Num ano depois de concluírem o curso, os alunos são contactados pela escola, que tem “verificado que a maioria deles, cerca de 80%, estão empregados”.

Nesta escola, há quatro cursos profissionais à escolha, com uma componente prática que inclui estágios: Cozinha/Pastelaria, Multimédia, Desporto e Restauração/Bar. O plano é que, concluídos os três anos, os jovens estejam prontos para o mercado de trabalho, mas também têm a possibilidade de prosseguir os estudos no ensino superior.

Atualmente, a escola tem 150 estudantes a frequentar a vertente de ensino profissional.