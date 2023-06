Conhecer o património arqueológico português: dezenas de iniciativas gratuitas de norte a sul

Decorrem até este domingo as Jornadas Europeias da Arqueologia. São mais de 80 iniciativas de norte a sul do país para dar a conhecer o património arqueológico português.

São apenas dois dos achados arqueológicos que o público pode conhecer no Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática em Lisboa e perceber o trabalho de recuperação e conservação de artefactos encontrados em ambientes marinhos

Artefactos que depois são estudados e documentados para conhecer melhor e reconstituir a história do país.

São milhares as peças que o público pode conhecer, como esta espada de ferro proveniente de um naufrágio ocorrido no século XVI e posteriormente encontrada no Rio Arade, no Algarve.

Visitas guiadas a museus, sítios arqueológicos e laboratórios, workshops ou conferências são algumas das atividades da edição deste ano das Jornadas Europeias da Arqueologia.

De norte a sul do país, o público pode participar de forma gratuita em cerca de 80 durante este fim de semana.