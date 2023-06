Esta semana há um novo protesto contra o pacote Mais Habitação

A plataforma Casa para Viver acusa o Governo de estar ao serviço da banca e não dos cidadãos. Por esse e outros motivos decidiu organizar um novo protesto para esta quinta-feira, no Largo de Camões, em Lisboa.

André Escoval, representante da plataforma responsável pela manifestação, disse à SIC que “o Governo quer resolver um cancro com aspirinas”, referindo-se às “ineficazes” medidas que fazem parte do programa Mais Habitação.

Segundo André Escoval, o Governo deveria anunciar medidas “que tenham impacto” na vida dos portugueses que possuem créditos à habitação e dos que pagam rendas.

Mais Habitação “não serve a população”

Por acreditar que o Mais Habitação “não serve a população”, a plataforma Casa para Viver decidiu agendar para esta quinta-feira, às 18:00, em Lisboa, um protesto que tem como objetivo mostrar ao Executivo que “medidas efetivas e propostas em concreto” são urgentes para solucionar o problema da habitação em Portugal.

André Escoval entende que as soluções passam pela redução da taxa de juro e pela garantia de que as prestações pagas pelas famílias não representam mais do que 35% dos seus rendimentos mensais.