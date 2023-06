Militar dos Comandos em coma após participar em curso

Um militar que participava no Curso de Comandos está em coma induzido no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, desde o dia 12 de junho. Sofreu um golpe de calor durante uma prova de marcha-corrida, confirmou o Exército em comunicado, apesar de não dar qualquer explicação sobre os motivos que levaram a que o caso só esta terça-feira, dia 20, fosse noticiado.

“Em 12 de junho, durante a execução da instrução de marcha-corrida, com a distância de 15 quilómetros, com carga de cinco quilos, no quilómetro 14, foi assistido um militar de sexo masculino pela equipa médica militar, tendo sido acionado o INEM, que concretizou a evacuação do militar para o Hospital Santa Maria”, explicou este ramo das Forças Armadas.

O militar “foi diagnosticado um golpe de calor e pelos riscos inerentes de falência de órgãos foi admitido nos cuidados intensivos”, refere ainda o Exército, explicando que “a situação neurológica aconselhou a ser induzido o coma, situação em que se mantém”.

Face a esta situação, o curso chegou a ser interrompido para uma “avaliação clínica de todos os instruendos”, tendo sido “iniciado um processo de averiguações”.

Entretanto, “o curso foi retomado, tendo se realizado a avaliação de marcha-corrida no passado dia 16 de junho, para a distância de 20 quilómetros e com carga de 10 quilos, não se tendo registado quaisquer alterações fora dos padrões definidos”.

O 139.º curso de Comandos, que começou a 12 de abril, encontra-se “atualmente na 11.ª semana de um total de 17 semanas, conta com 22 instruendos em formação de um total inicial de 52 formandos”.



O Exército explica ainda que “durante as primeiras 10 semanas foram realizadas diferentes provas de marcha-corrida, com distâncias de 5, 10 e 15 quilómetros com cargas de 5 e 10 quilos”.