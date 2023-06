País

O descanso do Rei D.Dinis: que mistérios faltam desvendar?

O túmulo de D.Dinis no Mosteiro de Odivelas foi aberto a 9 de outubro de 2019 para estudo e requalificação e isso revelou várias descobertas como a espada com que o rei foi enterrado, o manto e algumas vestes do monarca.