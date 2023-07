"Aqui deixei 60 euros": portugueses não sentem descida no preço do cabaz de alimentos

O preço do cabaz de alimentos atingiu o valor mais baixo este ano. Apesar do abrandamento, os portugueses dizem que as diferenças ainda não se sentem na hora de pagar.

É no preço da carne que já se vai notando uma ligeira descida dos preços, segundo contas da DECO, que comparou os valores de abril e início de junho.

A DECO identificou uma redução de cerca de 10 cêntimos na carne de frango, 30 cêntimos na de porco e a maior, de cerca de 50 cêntimos, na carne de novilho.

A isenção do IVA pode ter ajudado a baixar os preços. Fica agora a dúvida se os valores vão continuar assim, ou até se vão descer mais.