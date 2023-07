Moeda (à portuguesa) vai circular em 2024 e quem a desenhou foi um aluno do 5º ano

No âmbito do concurso “Desenhar a Moeda”, cerca de 160 crianças e jovens do 2º e 3º ciclos do ensino básico de 11 agrupamentos escolares do Alto Minho, criaram um desenho para uma moeda de coleção comemorativa.

“O conhecimento” foi o tema desta 4ª edição, realizada pela primeira vez à escala de uma comunidade intermunicipal. Os estudantes criaram um desenho para uma moeda de coleção comemorativa utilizando técnicas manuais ou digitais.

O primeiro prémio foi entregue ao aluno António Cerqueira, do 5º ano, da Escola Básica Diogo Bernardes. Também foram atribuídas menções honrosas aos alunos Daniel Correiado, do 6.º ano, e Gabriel Souza, do 8.º ano, ambos do Agrupamento de Escolas de Arcozelo, em Ponte de Lima.

Foram ainda selecionados 60 trabalhos de alunos que integram uma exposição que ficará na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo até finais do mês de julho.

A moeda comemorativa será lançada em 2024, no âmbito do Plano Numismático da INCM.

O “Desenhar a Moeda” foi dinamizado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho.