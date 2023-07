Um problema num avião da Ryanair obrigou, esta segunda-feira, ao encerramento do Aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal.

Ao que a SIC apurou, foi detetado fumo no aparelho momentos antes da descolagem, agendada para as 15:15, rumo a Lisboa.

Os bombeiros do aeroporto foram ativados e todos os passageiros acabaram por ser retirados do avião. Todas as aterragens e descolagens foram suspensas.

Em atualização