Ministro pede cautela e ponderação na descriminalização de drogas sintéticas

A descriminalização de drogas sintéticas vai estar na terça-feira em discussão no Parlamento, através de iniciativas legislativas do PS e do PSD, que visam equiparar as novas substâncias psicoativas às drogas clássicas, permitindo a posse de pequenas quantidades para consumo. Isto depois do ministro da Administração Interna, que tutela a área, dar o seu parecer. José Luís Carneiro pede cautela e uma grande ponderação na alteração da lei.

“As forças de segurança o que veem no terreno é que, por vezes, os traficantes de droga utilizam os toxicodependentes, distribuindo por vários (…) toxicodependentes quantidades que são ínfimas mas que, estando associadas, constituem portanto dimensões mais significativas”, avisou o ministro, dizendo julgar “que ainda será possível aperfeiçoar os termos em que essas alterações possam ser feitas”.

Essencialmente, é preciso pe