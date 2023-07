Linha ferroviária de alta velocidade: hipótese Porto-Madrid via Trás-os-Montes em discussão

A futura linha ferroviária de alta velocidade esteve esta segunda-feira em debate na Câmara Municipal do Porto, com a apresentação da proposta do traçado Porto-Madrid através de Trás-os-Montes e Zamora. A hipótese recolhe o apoio de vários autarcas do Norte do país.

Imagine fazer uma viagem de comboio de Porto a Madrid em duas horas e 45 minutos. A proposta da Associação Vale d'Ouro para o traçado da linha de alta velocidade recolhe o apoio dos autarcas transmontanos.

O autarca do Porto, Rui Moreira, também está a favor, mas com mais reservas face à baixa densidade populacional em várias zonas do trajeto.

Em cima da mesa esteve também a adoção da bitola ibérica, que motivou críticas de oito peritos em ferrovia numa carta aberta ao primeiro-ministro. Em particular, devido à forma como António Costa falou sobre a hipótese de mudança para a bitola europeia no futuro.

No documento dirigido ao primeiro-ministro, o presidente e ex-presidente da ADFERSIT manifestam estranheza pela "simplicidade desconcertante com que se encara o problema de uma eventual mudança de bitola". Referem também que para Espanha é vantajoso que o tráfego europeu dependa dos centros espanhóis. No entanto, difícil é entender que o Governo português tenha a mesma visão do problema.