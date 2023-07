Câmara de Lisboa acusada de "fazer limpeza" de sem-abrigo

A ação de limpeza, realizada pela Câmara Municipal de Lisboa na zona de Arroios, que implica a retirada de tendas de sem-abrigo, está a ser criticada por várias associações e até mesmo partidos políticos.

As críticas começaram devido à partilha de vídeos nas redes sociais onde era possível ver funcionários da Câmara a retirarem tendas de sem-abrigo para procederem à limpeza das ruas.

No vídeo é dito que as tendas estão a ser retiradas para obrigar os sem-abrigo a sair do local, no entanto as tendas foram colocadas novamente no mesmo sítio depois da limpeza das ruas.

De acordo com o jornal Público, o Bloco de Esquerda e o PAN questionaram Carlos Moedas sobre esta ação e se está relacionada com a Jornada Mundial da Juventude.

A Junta de Freguesia de Arroios diz que prestou todos os cuidados adequados a quem vivia nas tendas e que encontrou soluções para todos.

A Comunidade Vida e Paz diz ter sido contactada pelo município e que a Câmara terá pedido à associação que informasse os sem-abrigo sobre uma ação que iria decorrer para remover as tendas.

A Câmara Municipal sublinha que ofereceu espaços que pertencem à Câmara para que os sem-abrigo possam sair da rua, no entanto várias pessoas disseram à SIC que não aceitavam as soluções apresentadas por não serem dignas.