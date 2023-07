Habitação: preço médio do metro quadrado supera os 1.500 euros

O preço do metro quadrado continua a aumentar em Portugal, ainda que de forma menos expressiva do que no ano passado. Em 2022, este indicador chegou a subir no segundo trimestre quase 18% face ao ano anterior. Agora, nos primeiros três meses deste ano e segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o custo da habitação cresceu 7,6%.

Esta é a menor subida em dois anos e coloca o preço médio do metro quadrado acima dos 1500 euros.



No Algarve, nas regiões de Lisboa, do Porto e da Madeira o preço do metro quadrado está acima da média nacional. Na capital, por exemplo, há freguesias onde este indicador ultrapassa os cinco mil euros. É o caso de Santo António e de Marvila.

É também em Lisboa e no Porto que a diferença entre o valor pago por estrangeiros e portugueses é maior. Em média, quem vem de fora compra as casas 70% mais caras.