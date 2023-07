Rendas podem aumentar até 52 euros por mês para a maioria dos inquilinos

A taxa de inflação que serve de base à atualização das rendas fixou-se nos 7,9% em junho. Se o Governo não travar as atualizações para 2024, como fez para este ano, as rendas podem aumentar para a maioria dos inquilinos entre 16 e 52 euros por mês, segundo contas feitas esta quinta-feira pelo ECO, com base nos dados do censos de 2021.

No ano passado, o Governo limitou as atualizações a 2%. Por agora, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação diz apenas que está a acompanhar a evolução dos dados e que o assunto se mantém em análise até existiram números definitivos.

Ou seja, há que esperar pelos valores registados até 31 de agosto, que só serão publicados pelo INE em setembro.