Cinco detidos em espaços de diversão noturna em Lisboa

PSP deteve cinco pessoas por posse de droga e de arma branca, de condução sem carta e violência doméstica, no âmbito da Operação Especial de Prevenção Criminal. Decorreu entre as 01:30 e as 05:30 no centro da cidade, em particular no Bairro Alto.