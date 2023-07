Controlo de fronteiras: sete pessoas impedidas de entrar em Portugal no primeiro dia

O controlo documental nas fronteiras entrou em vigor às 00:00 deste sábado e termina à mesma hora do dia 7 de agosto, no fim da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). No primeiro dia, foi recusada entrada a sete pessoas por falta de documentação.

A livre circulação de pessoas e bens é interrompida, de forma temporária e excecional, para diminuir os riscos de eventuais ameaças à segurança do país. Isto porque Portugal espera receber cerca de um milhão de pessoas de todo o mundo durante os próximos dias no âmbito da realização da JMJ.

A operação conta com entidades como a GNR, a PSP e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O controlo de documentos vai ser feito de forma seletiva, com base em indicadores de risco.

Há 21 pontos de passagem terrestre autorizados entre Portugal e Espanha:

Monção

Barrancos

Rio de Onor

Melgaço

Montalegre

Tourém

Vinhais

Ponte da Barca

Vila Nova de Cerveira

Pomarão

Termas de Monfortinho-Castelo Branco

Miranda do Douro

Mourão

Valença-Viana do Castelo

Vila Verde da Raia-Chaves

Quintanilha-Bragança

Vilar Formoso-Guarda

Marvão-Portalegre

Caia-Elvas

Vila Verde de Ficalho-Beja

Castro Marim-Praça da Fronteira

O foco está nos quatro locais onde são esperadas mais entradas no país: Valença, Vilar Formoso, Caia e Castro Marim.

Para quem chega ao país de avião, as autoridades vão fazer uma análise de risco aos voos do espaço Schengen e aos menores de idade que entrem sozinhos no país.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras destacou 325 inspetores para os cinco aeroportos internacionais, apoiados por agentes da PSP com formação para o efeito.