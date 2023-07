Bombeiros sapadores anunciam greve nacional para agosto

Os bombeiros sapadores profissionais anunciaram uma greve nacional para o mês de agosto para exigir despacho sobre o trabalho extraordinário. Há uma semana a Câmara Municipal de Setúbal suspendeu o pagamento do subsídio de turno aos trabalhadores com base em decisões judiciais.

A decisão é do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais que pretende paralisar os sapadores numa greve nacional durante o mês de agosto. Exigem ao Governo um despacho para acabar com as dúvidas sobre os pagamentos de trabalho extraordinário e subsídio de turno em diversos municípios.