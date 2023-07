Montenegro diz que políticas na Madeira são modelo a seguir no continente

Miguel Albuquerque trocou de carro e de funções e, por um dia, foi apenas o líder do PSD-Madeira a mostrar ao presidente nacional do partido como é que, ele próprio, governa a região.

E nessa qualidade levou Luís Montenegro à obra do novo hospital central do Funchal, onde explicou o investimento e até os aumentos de salários dos médicos. As explicações impressionaram tanto que o líder nacional do PSD não tem dúvidas que esta maneira de governar devia ser aplicada a todo o país

“Poderá fazer de Portugal um país que não se contente com poucachinho. Que não seja um país sempre a pedinchar na Europa”, afirmou o líder do PSD.

A agenda de Montenegro para “Sentir a Madeira” incluiu uma visita ao serviço regional de Proteção Civil onde voltou a ver ali um exemplo. A proteção civil é um encargo da República, mas é a região que paga 1,5 milhão pelo helicóptero.