"Hoje acaba-se com aquilo que era a figura de prisão perpétua para os inimputáveis"

Entra hoje em vigor a nova Lei da Saúde Mental que acaba com o prolongamento automático do internamento de inimputáveis. Cerca de 40 pessoas foram libertadas nos últimos dias por já terem ultrapassado o tempo máximo da pena aplicável ao crime cometido.

Ezequiel Ribeiro, declarado inimputável, esteve preso 37 anos, quando a pena máxima em Portugal é de 25 anos. Foi libertado este domingo de manhã, ao abrigo da nova lei de saúde mental.

“Hoje, finalmente com esta lei que foi aprovada, acaba-se com a prisão perpétua, com aquilo que era a figura de prisão perpétua para os inimputáveis”, congratula-se Manuel Almeida Santos, da Obra Vicentina de auxílio a reclusos.