Cerca de 600 mil portugueses vivem em situação de pobreza energética severa

Mais de dois milhões de portugueses vivem em condição de pobreza energética, dos quais 600 mil em situação severa sem dinheiro para aquecer a casa no inverno ou arrefecê-la no verão. A situação é mais difícil para quem vive em regiões com grandes amplitudes térmicas, como é o caso de Bragança.

Habitações sem eficiência energética, salários baixos e preços da energia elevados estão na origem de uma grande percentagem de portugueses a viveram em situação de pobreza energética.

A sofrer de excesso de frio ou de calor na sua própria casa estão mais de dois milhões de pessoas. A situação é recorrente em todo o país, mas agrava-se em regiões como Bragança.

Lenha é o recurso mais utilizado nos meios rurais

O elevado preço da energia impede o acesso ao conforto mínimo. Por isso, nos meios rurais a lenha é o recurso mais acessível, embora não tenha a mesma eficiência de outros sistemas de aquecimento.

Pouco mais de 13% das habitações possuem aquecimento central. Os baixos rendimentos da maioria das famílias refletem-se no deficiente estado de conservação de muitos edifícios, uma realidade que também não ajuda a garantir o conforto mínimo habitacional.