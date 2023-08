Quem são os escolhidos para chefiar GNR e PSP?

O Governo já nomeou as novas chefias da PSP e da GNR. Pela primeira vez em mais de 100 anos de história, a Guarda Nacional Republicana vai ser comandada por um oficial-general de carreira.

Rui Veloso chega ao mais alto posto da GNR onde até hoje só oficiais do Exército conseguiram figurar. Entra na história ao subir ao topo da hierarquia, substituindo Santos Correia, que está prestes a atingir a idade limite para o desempenho da função: 62 anos.

O momento de viragem está marcado para a próxima segunda-feira, dia 4 de setembro, data em que assume oficialmente o cargo de comandante-geral da GNR.

Esse mesmo dia marca também a despedida de Magina da Silva como diretor-nacional da PSP, depois de ter sido reconduzido recentemente, e a tomada de posse do novo responsável por esta força de segurança.

De uma assentada, o Executivo de António Costa tornou público o despacho do novo n.º1 da Polícia de Segurança Pública e o rosto que se segue é do superintendente-chefe José Barros Correia. Assume os comandos numa altura em que a contestação cresce entre os agentes, que denunciam as precárias condições laborais.