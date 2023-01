O Governo, por despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro da Administração Interna, informa esta quinta-feira que renovou a comissão de serviço do superintendente-chefe Manuel Augusto Magina da Silva no cargo de Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP).

"O Governo, por despacho conjunto do primeiro-ministro e do ministro da Administração Interna, renovou a comissão de serviço do superintendente-chefe Manuel Augusto Magina da Silva no cargo de diretor nacional da Polícia de Segurança Pública", lê-se na nota do MAI.

Magina da Silva está no cargo desde 29 de janeiro de 2020 e a comissão de serviço terminava a 3 de fevereiro.

Fonte governamental disse à Lusa que a decisão de manter Magina da Silva no cargo está relacionada com "a imperiosa necessidade de estabilidade na estrutura diretiva da PSP" e com a Jornada Mundial de Juventude, que vai decorrer em Lisboa entre 1 e 6 de agosto, com a presença do papa Francisco, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

"Decorre a preparação da Jornada Mundial da Juventude, evento de cariz internacional que representa o maior desafio de segurança enfrentado por Portugal e que é uma dimensão na qual a PSP irá assumir um papel de enorme relevo", referiu ainda a mesma fonte.

Magina da Silva, licenciado em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), desempenhou funções de diretor nacional adjunto para a Unidade Orgânica de Operações e Segurança da PSP e de comandante da Unidade Especial de Polícia, onde participou no planeamento e no comando de diversas operações policiais complexas e de elevado risco, nomeadamente as relacionadas com a realização da Cimeira Ibero-Americana (novembro de 2009), a visita do Papa Bento XVI (maio de 2010) e a realização da cimeira da NATO (novembro de 2010).