Ana Gomes: “Portugal é perversamente um paraíso para os amigos de Putin”

Portugal é um paraíso a muitos títulos. Ana Gomes preocupa-se com o facto de o ser principalmente para oligarcas e cleptocratas e, em especial, aos que são “amigos de Putin”. No espaço de comentário habitual tece duras críticas à lei dos sefarditas e aos tão discutidos vistos gold. Em análise está também o cerco do Chega à sede do Partido Socialista que “foi um falhanço”, mas que para a comentadora mostra como a extrema-direita “usa as regras da democracia para tentar destruir a democracia”. E, ainda, as audições desta semana da Comissão de Inquérito à TAP. “A direita toda embalou em Diogo Lacerda Machado, porque dá jeito dar pancada em quem odeia, que é Pedro Nuno Santos” , deixa a nota. Ouça a opinião em podcast. Este programa foi emitido na SIC Notícias a 14 de maio.