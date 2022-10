Costa parece Cavaco, IL parece CDS, o Brasil continua a parecer o Brasil

Durante o debate sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano, António Costa anunciou a tributação dos lucros extraordinários ao setor da distribuição e energético, e que os bancos serão obrigados "a renegociar os créditos quando os juros subam além do teste de stress a que as famílias foram sujeitas aquando do momento da contratação do crédito". Na Iniciativa Liberal, procura-se pessoa "combativa", depois de João Cotrim de Figueiredo assumir que já não será presidente do partido por considerar que este "precisa de atitude mais abrangente e popular". Com a segunda volta das eleições presidenciais brasileiras a chegar, o Eixo do Mal foi emitido na SIC Notícias a 27 de outubro.