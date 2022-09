A recuperação da Ucrânia no terreno e os corpos torturados em Izium

Neste segundo Guerra Fria em podcast, José Milhazes e Nuno Rogeiro analisam as últimas novidades da guerra, entre movimentações da contraofensiva ucraniana para recuperar Kherson e os ataques russos à infraestrutura estratégica na Ucrânia e à tortura perpetrada no território invadido. Esta segunda-feira, Zelensky revelou que a Rússia atacou uma central nuclear no sul da Ucrânia, o que, segundo José Milhazes, é "um sinal" de que a Rússia "vai aumentar a destruição de infraestruturas estratégicas para que os ucranianos fiquem sem calor e sem eletricidade no inverno". As sepulturas em Izium, onde "muitas das pessoas têm sinais de tortura", afirma Nuno Rogeiro sobre os corpos encontrados, nos quais se encontravam também crianças. O Guerra Fria foi exibido na SIC Notícias a 19 de setembro.