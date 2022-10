A guerra e "o genocídio do povo checheno"

No dia da emissão do programa, o parlamento ucraniano denunciou a ocupação russa do território da autoproclamada república chechena da Ichkéria, condenando ainda o que classifica como "genocídio do povo checheno" perpetrado pela Rússia. Neste Guerra Fria, emitido a 18 de outubro na SIC Notícias, também foi mencionada a libertação por parte da Rússia de 108 mulheres ucranianas, uma das maiores trocas de prisioneiros entre Kiev e Moscovo desde o início da invasão russa. Guerra Fria foi exibido na SIC Notícias a 20 de outubro.