"Não podemos tratar as eleições em Angola como se fossem uma extensão dos conflitos de Portugal"

Numa nota sobre as eleições em Angola neste Leste Oeste de Nuno Rogeiro, o comentador diz que em Portugal "ainda há muitas famílias ligadas a Angola" e que é normal que haja por isso muito mediatismo em torno do seu processo eleitoral, mas ressalva que não podemos tratar estas eleições "como se fossem uma extensão dos conflitos criados em Portugal". Numa análise mais profunda, Nuno Rogeiro fala ainda no grave problema de abstenção, na importância dos jovens e na adoção por parte de Angola do sistema MIR, o sistema de pagamento russo para transferências eletrônicas de fundos estabelecido pelo Banco Central da Rússia. O programa foi emitido na SIC Notícias a 28 de agosto.