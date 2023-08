Marcelo: na frente em Kiev e no frente a frente com o PS em torno do veto

O deputado socialista considera que o balanço da visita, mais difícil que o habitual, do presidente da República "é positivo". Marcelo Rebelo de Sousa "cumpriu" e demonstrou que Portugal "apoia a Ucrânia na sua independência", concorda Miguel Morgado, mas sublinha que o presidente teve o cuidado de não referir a "integridade do território ucraniano" no discurso que fez na língua materna do país que visitou. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 24 de agosto.